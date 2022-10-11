現代社會日趨功利，真心待人卻未必能得到相同的回應，甚至還會因此被利用、傷害，不過《摘星工廠》運勢專欄指出，只要真心對待巨蟹座、水瓶座、獅子座，他們就會加倍付出，給予真摯的情誼。

▍巨蟹座

巨蟹座天生有楚楚可憐的特質，他們對自己比較缺乏信心，對人的期望值也不高，跟人交往的時候，往往認為別人不會輕易對自己好，所以當你對巨蟹座付出真心且讓他們感受到的時候，他們會非常感動，然後會交出自己的真心，深怕失去你寶貴的情誼。

▍水瓶座

水瓶座是個務實的星座，他們雖然不會隨意付出真心，但他們對於能真心對待自己的人，有著投桃報李的心理，但水瓶座這麼做並非感恩戴德，而是在人際關係裡，他們很會察言觀色，認為別人都對自己真心了，自己還裝模作樣各種防備，讓人感覺不易親近。

▍獅子座

獅子座本來就是喜歡清清楚楚、真心實意的人，但在很多時候，有點高傲的獅子座，不會隨便對誰都付出真心，對於主動跟自己真心的人，獅子座會有種「你很有眼光」的心理，如果跟你個性相合，那就更加容易對你實心實意了，不會讓你停留在普通朋友的階段。