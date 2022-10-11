國民黨高雄市長候選人柯志恩昨（10）國慶特別到果貿社區，與鄉親一同升國旗、唱國歌與國旗歌，現場氣氛熱烈。柯在臉書刊出一張他與黨籍市議員李眉蓁、陳玫娟，三位藍營女將對著國旗敬禮的側拍照，獲得上萬個讚。更有不少自稱高雄人的網友表示，看了照片忍不住哭了，「希望以後能常常在高雄看到國旗」。

柯志恩昨日在臉書發文表示，在中華民國國慶日這天，很高興能來到果貿社區，和這麼多鄉親一起升國旗、唱國歌與國旗歌。看到還有這麼多人願意一起慶祝，當下她內心著實感動。

柯志恩喊話，祝福大家最愛的中華民國，國運昌隆。此外，她當天也和前總統馬英九、立法院前院長王金平一起到澄清湖國慶健走，期待各位朋友一起拿著國旗，漫步在高雄美景之中。

此文獲得上萬人按讚、近400則留言，迴響非常熱烈。網友紛紛表示：「看到三位藍營女將對國旗敬禮，這畫面讓我心潮澎湃，想哭了」、「看著你們這麼努力，我眼眶濕了，非常感動」、「謝謝柯教授願意用盡全力化不可能為可能，我清楚感受到，您在高雄聲勢起來了！」「期待高雄藍色奇蹟再現」、「好美的青天白日滿地紅！看到這情景流淚了！我是高雄人，希望以後能常常在高雄看到國旗」、「我也是高雄人，看到旗海飄揚真的感動哭了！久違了！」