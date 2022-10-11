半導體檢測分析廠汎銓（6830）公告第三季合併營收4.59億元符合預期，較去年同期成長21.8％。汎銓看好全球各國扶植半導體產業自主化趨勢明確，國際半導體大廠延續摩爾定律及後摩爾定律研發進程，擴大整體材料分析市場龐大商機，對第四季營運抱持審慎樂觀看法。

汎銓公告9月合併營收月減11.0％達1.39億元，較去年同期成長17.6％。第三季合併營收4.59億元，較第二季成長9.3％，與去年同期相較成長21.8％，為歷年同期新高。累計前三季合併營收12.54億元，較去年同期成長20.1％符合預期。

汎銓表示，9月份受到工作天數較少，且故障分析（FA）受半導體庫存去化景氣影響，客戶研發開案更加謹慎，材料分析（MA）市場需求仍持續強勁。汎銓力求在最短交期內提供客戶大量品質一致性與再現性的材料分析報告，以保障客戶委案需求，新增人力要符合技術工法考核機制通過後始能下到產線，產能擴增速度已呈穩步成長趨勢。

此外，受惠半導體相關客戶積極加大先進製程研發投入，前三季營運業績呈現逐季成長趨勢，展望第四季開始，新增人力技術逐漸成熟，可望有效填補前三季產能不足現況。汎銓持續進行兩岸專業分析人才招募計畫，進一步擴大整體檢測分析量能持續向上，助力未來營運業績成長態勢。

汎銓於材料分析技術領先下，以專利布局各項分析工法並築起競爭高牆，未來在全球各地爭搶建立先進製程狀況下，中長期營運獲利成長維持樂觀看法。此外，汎銓已完成兩岸業務產能布局，美中貿易戰致使大陸半導體晶片自製趨勢明顯，材料分析更是半導體產業發展不可或缺之一環。