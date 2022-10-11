中新網11日報導，大陸長期遊走在禁菸邊緣的電子菸，在一些公共場所已經明確被禁。近日，有網友發布G689次高鐵有乘客吸電子菸視訊，客服已回應高鐵可攜帶電子菸，但不能抽，高鐵上抽菸被發現或觸發菸霧報警器將送警方處理，已有行為人遭行政拘留5天處分案例，情節若更嚴重，要擔負刑事責任。近年來，各地陸續發布升級版「禁菸令」，有專家表示，公共場所禁吸電子菸，不應該成為法律模糊地帶。

據報導，多地鐵路公安部門通報乘客在高鐵動車抽電子菸，原因多為意識不到電子菸會對列車正常運行造成影響。

據《長沙晚報》報導，今年2月，安徽蚌埠鐵路公安處淮南南站派出所獲報，一名旅客高鐵列車吸電子菸導致列車菸霧警報裝置報警，該趟列車由時速300公里降至時速230公里運行。該旅客被鐵路公安機關給予行政拘留5日的處罰。

據鐵路部門工作人員解釋，車廂內安裝的菸霧報警裝置與列車運行控制系統相連，一旦檢測到菸霧，列車就會自動降速甚至緊急制動停車。

根據《鐵路安全管理條例》，在高鐵列車上或列車的其他禁菸部位吸菸的，將會被處以500元（人民幣，下同）以上2000元以下罰款，情節嚴重的根據大陸《治安管理處罰法》相關規定將會被處以行政拘留甚至追究刑事責任。

近年來，將電子菸納入控菸範圍的呼聲正越來越大，上海、海南、重慶、遼寧大連、浙江杭州、河南鄭州、廣東深圳、廣西南寧、等地相繼加大電子菸監管。10月1日，大陸《電子菸強制性國家標準》（電子菸國標）正式實施。大陸國家菸草專賣局明確表態，國標實施後，該局與有關部門密切配合，建立聯合檢查、聯合執法和行刑銜接等市場監管體系。

北京市控菸協會會長張建樞認為，電子菸國標是電子菸加入「控菸」的第一步。「公共場所不可以吸電子菸，這不應該成為法律上的模糊地帶。」

「關於公共場所吸電子菸的投訴很多，處理起來也有難度。」張建樞表示，一方面，使用者存在認識誤區。有人認為電子菸不是菸，不在禁菸範圍內。另一方面，電子菸有隱蔽性，不容易察覺誰攜帶或誰在吸，導致取證較難。

中新網報導，上海申倫律師事務所律師夏海龍說： 「高鐵禁止吸菸主要出於安全的考慮，包括捲菸、電子菸在內的各種霧化設備都不能用，所以並不僅僅禁止吸菸。」夏海龍提到，公共場所各分管部門可以嚴格按照大陸《菸草專賣法實施條例》相關規定禁菸，但現實具體執行到位可能需要一個過程。