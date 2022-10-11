秦嵐過去在《延禧攻略》飾演最美富察皇后翻紅，早年更曾演出過《還珠格格3》，扮演介入五阿哥和小燕子的「知畫」，她雖已43歲，但外貌依舊維持得宜，最近她剪掉招牌長髮，以一頭俏麗短髮示人，外型有如逆齡成少女，近日她更曬出一組美照，可見她低胸短裙上身，雙腿微抬露出絕對領域，胸前的深溝也現形，讓網友直呼太辣。

秦嵐早年和黃曉明有過一段戀情，她和應采兒是好閨密，過去兩人一起上節目時，應采兒曾在鏡頭前對秦嵐催婚，除了吐槽她過去「挑男人0智商」，更喊話秦嵐要把握當下，直說：「妳不要再堅持完美！然後不要再拍戲了！」秦嵐進一步問原因？應采兒則說：「太浪費時間了，妳不要到拍到最後，口袋只剩下錢了！」

秦嵐上下齊露。（圖／翻攝自秦嵐微博）

去年秦嵐受訪，坦言同年紀的好友紛紛都已經結婚，但她不急著走入家庭，享受目前自由自在的生活，「我每每一聽到她們一早要起床，帶孩子，尤其孩子做作業，在家上網課，她們真的抓狂了，我就覺得我好幸福」，至於擇偶條件，她說：「我很欣賞那種很內斂，很低調的人，我會覺得這樣是比較有涵養的人。但是就有一些不會聊天的，他可能想取悅你，但是有時候總是老踩著你，所以我特害怕那種一身名牌，特別自負。」

秦嵐穿低胸裝曬出事業線。（圖／翻攝自秦嵐微博）

秦嵐指出，自己不是有恐婚症，只是還沒找到對的人和對的時間，「我覺得婚姻也是一種timing，你一定要找到那個人跟你有同樣感受，就像你講同頻共振的一個人，你才能夠開啟這段旅程。我想，老天應該會眷顧我的，我應該能遇到那個人」。而近日她曬出自己一組辣照，寫下：「有時候幸福就像玻璃，稍微調整一下角度，就會光芒四射」，照片中可見她上下齊露，事業線和雪白大腿看得網友目不轉睛，紛紛留言：「內娛頂級神顏」、「她是不是也有被自己美到了」、「寶貝你好懂我晚上想看什麼」。