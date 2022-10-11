張耕閤表示，目前大里仁愛醫院耳鼻喉科門診有專人帶領患者實際操作草本洗鼻，患者學習成功率高，目前已有許多頑固性鼻竇炎患者受惠。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中46歲陳男長期患有鼻竇炎，症狀嚴重影響生活品質，進而赴台中大里仁愛醫院求診。陳男先前做過鼻竇炎手術治療，卻無有效改善，不但早晚鼻腔內會有分泌物且鼻水倒流，睡覺時也會鼻塞、夜咳，相當不舒服，經草本洗鼻療法治療，陳男鼻咽狀態大幅改善，很少復發。

據了解，陳男3、4年前曾接受過鼻竇炎手術，術後鼻竇炎症狀仍持續困擾著他，因此也長期服用抗過品藥物緩解，但藥效有限；在得到新冠肺炎後，症狀更加明顯，許多醫院都建議考慮再次手術，但陳男擔心術後再度復發，心理與生理都承受極大的壓力。

日前陳男接受大里仁愛醫院耳鼻喉科醫師張耕閤診治，經內視鏡檢查發現，雖陳男鼻腔已經接受過手術，但是黏稠的分泌物仍會持續從發炎的鼻竇流出，附著在鼻腔及咽喉處；張耕閤指出，此鼻腔的狀態服用抗組織胺效果有限，分泌物也會更黏稠、無法排除，建議陳男接受「草本洗鼻教學」。

陳男表示，草本洗鼻味道清香、口感甘甜，洗完非常舒服：持續使用草本洗鼻治療兩周後發現，原本黏稠的分泌物逐漸轉為清淡並能隨著洗鼻液流出，鼻咽都變得乾爽。張耕閤表示，陳男每晚持續使用草本洗鼻清潔保健鼻腔，症狀受到穩定的控制，目前已很少再發作。

張耕閤指出，許多鼻竇炎患者術後症狀仍持續，是因為其鼻腔黏膜仍處發炎狀態，分泌物不時會在鼻竇累積，甚至引發細菌感染，造成頑固性鼻竇炎；藥物對於治療頑固性鼻竇炎效果有限，因為抗組織胺會讓鼻腔分泌物更加的黏稠、無法排出，因此患者需要反覆使用抗生素甚至加上類固醇治療。

張耕閤表示，「草本洗鼻療法」成分有甘草、桑葉、菊花，甘草可以抗發炎，桑葉、菊花可治療過敏性鼻炎，利用抗發炎的天然草本液，經由洗鼻的方式清除鼻腔的黏稠的分泌物，其殘留的草本液能持續作用，讓鼻腔與鼻竇逐漸回復穩定，並能持續保健鼻腔減少鼻竇炎的復發，此療法榮獲國家新創獎以及國家品質標章肯定。

張耕閤也表示，目前大里仁愛醫院的耳鼻喉科門診有專人帶領患者實際操作，患者學習成功率高，目前已經有非常多頑固性鼻竇炎的患者受惠，並且提升生活品質。