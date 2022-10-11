義學國中將校園安全地圖放置校內醒目的地點，讓學生更加重視安全。（新北市教育局提供）

教育部及交通部主辦「交通安全教育績優學校評選」日前公布獲獎名單，全國共95間學校角逐，新北仁愛國小、佳林國中、義學國中及金陵女中榮獲「金安獎」殊榮。

仁愛國小校長陳志哲指出，學校推動「不『帽』險，最安全」活動，學生戴安全帽的比率由推動前的45％提升至現在的87.6％，大大提升孩子的乘車安全；另外在硬體設施部分，增設校門家長機車接送區，解決孩子在車道上與機動車輛爭道的險象。

6年級張恩婕同學說，學生自治市幹部每天會在校門口輪流擔任安全帽大使，舉「不『帽』險」牌子並運用音箱廣播，提醒「家長及同學騎乘機車請戴安全帽，您的孩子需要安全」等語，她覺得這個方法很好，讓大家知道如何讓自己更安全。

佳林國中以「上放學安全、平安長大」為親師共同理念，不只透過課程、教育宣導與情境設計，也經由學生轉達跟家長做親子溝通，提升親師生的交通安全意識；老師及家長志工們也加入維護學生上放學安全的行列。

義學國中特別重視交通安全情境教育，在學校走廊、樓梯均設置警語，並結合品德教育，製作出以捷運站為主題的交通安全教育情境布置。此外，針對校外環境，使用道安資訊查詢網，標示學校周遭500公尺發生事故地點，並將校園安全地圖放置校內醒目的地點，讓學生能一目了然，於生活中更加注意。

金陵女中堅信教會一個女孩，就是教會一個家庭擁有交通安全意識，避免憾事發生。學校運用新生始業輔導、大型活動進行交安宣教，各項課程融入交通安全教育，並由學姐自製交通指引牌，引導新生返家方向，將安全觀念融入實際行動。此外，就連學生書包設計亦縫製反光條，細心關照學生行的安全。

教育局長張明文表示，感謝學校用心推動交通安全教育，行政、老師、家長跟市府一起攜手守護孩子的安全。新北市將持續於各校落實交通安全教育課程，並結合公私資源辦理交通安全宣導，力求道安觀念從小紮根，同時與各局處合作改善通學環境，讓學生家長更安心。