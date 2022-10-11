除了花蓮海域今（11日）凌晨3時24分發生芮氏規模5.9地震，全台有感外，昨天晚間8點17分花蓮縣近海也發生規模5.3地震，是9月18日發生6.8強震的餘震，氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，昨天這是特殊案例，並點出918強震後，昨天出現4個餘震，次數明顯增加，所以今天要注意918餘震狀況，且今年地震活躍度是往年平均的2、3倍，可能還會持續活躍。

昨天晚間8點17分花蓮縣近海發生規模5.3地震，是918的餘震，氣象局地震測報中心主任陳國昌指出是特殊案例，今天要注意918餘震狀況。(翻攝自氣象局)

陳國昌今天表示，918強震後預估餘震會持續1個月，前幾天都是1或2天1起餘震，但昨天餘震次數確實比較多，有4個，昨晚規模5.3地震就是918的餘震，所以今天要注意918餘震狀況。

陳國昌表示，918的餘震要再出現規模5以上的機率很小，昨天是特殊案例，但918強震規模達6.8，威力很大，朝北邊破裂，難免會引發縱谷、海岸山脈周邊地層構造破裂產生餘震，照理說918餘震已慢慢衰減，但昨天狀況有點不一樣，要再觀察1、2天。

陳國昌說，規摸超過6以上的地震長期年平均值是1年2、3個，但今年已經有8個，而規模5到6長期年平均是24、25個，而今年到目前為止已有55個，且很多是接近規模6，也就是釋放能量很多超過6，地震活耀度已經是往年平均值的2、3倍。