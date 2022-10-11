中共中央機關報《人民日報》11日在第2版刊發署名「仲音」的評論員文章〈「動態清零」可持續而且必須堅持〉強調，當前大陸疫情仍然呈現出「點多、面廣」特點，還有一批中高風險區，防控任務艱巨繁重。越是這樣，越要深刻認識「動態清零」可持續而且必須堅持，繼續科學精準抓好疫情防控工作。

大陸國家衛生健康委員會10日通報，9日，31個省（區、市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例434例，其中本土病例373例。

文章指出，疫情是一場大考。疫情防得住，經濟才能穩得住，人民生活才能平平安安，經濟社會發展才能平穩健康。必須清醒看到，中國是一個有著14億多人口的大國，加上地區發展不平衡，醫療資源總量不足，放鬆防控勢必令易感人群感染風險加大，一旦形成規模性反彈，疫情蔓延勢必會對經濟社會發展造成嚴重衝擊，最終付出的代價會更高，損失會更大。

評論表示，堅持動態清零，較好地平衡了疫情防控和經濟社會發展之間的關係，能夠用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。從實踐來看，正是因為堅持動態清零，才保證了極低的發病率、死亡率和住院率，以及社會、經濟的平穩運行。如果算總帳，防疫措施是最經濟的、效果最好的。實踐充分證明，中國疫情防控有良好的成本效益比，動態清零是綜合社會成本最低的抗疫策略，是現階段及時控制疫情的最佳選擇。

文章稱，衡量一種病毒是否嚴重，將傳播率和致病率兩者相乘，是重要指標。Omicron的傳播力遠大於流感和此前的新冠病毒毒株，且部分Omicron變異株亞分支的免疫逃逸能力出現明顯增強，對老年人和基礎病人群仍具較大威脅。中國60歲以上人口達2.67億，老年人群體數量多，如果選擇「躺平」，疫情蔓延開來勢必造成人民生命、財產更嚴重損失，帶來公共衛生風險難以估量。堅持動態清零，就是對人民至上、生命至上理念的最好踐行，也是鞏固來之不易防控成果的最佳選擇。