年底九合一選舉將至，藍營屏東縣長參選人蘇清泉11日特地站在掛有勁敵周春米大型看板的路口拜票，狠酸對方花大錢買文宣、從高樹到鵝鑾鼻都是「藍天白雲周春米」，對此，周陣營回嗆，「刮別人鬍子之前，請記得要先刮自己的鬍子」。

蘇清泉11日一早站在屏東市自由、復興路口拜票，頭頂的正是綠營參選人周春米的看板，他說，現在原物料上漲，一個看板花費非常多，但卻可以從高樹鄉到鵝鑾鼻都看到周春米的巨型看板，幾千幾百片大大小小的太嚇人，只能用「瞠目結舌」來形容。

他狠酸，從民進黨初選起，就有網友在討論變電箱、電線竿全都成了周春米立委的文宣，戲稱她為「變電箱女王」、「藍天白雲周春米」，對於這樣的選舉大撒幣，他不能認同，他秉持醫者仁心，寧可維持深耕基層，傾聽縣民的需求。

「你有大看板，我有屏東縣民！」蘇清泉強調，他無畏金錢選舉的壓力，在選戰倒數40幾天，決定偕同團隊直球對決，選定周春米各大型看板前示範、何謂真正的在地傾聽民意，與周春米女士對話。

對此，周春米陣營回嗆道，「請蘇參選人還是回歸選舉主軸談政見，而且在刮別人鬍子之前，請記得要先刮自己的鬍子」！

周陣營表示，正因為沒有雄厚的財力從台北買廣告，更擔心自己遇上有錢的金牛，周春米每天行程滿檔，一步一腳印到各村里拜訪，或舉辦中小型座談，清楚明白地闡述自己的參選理念及未來縣政願景，實在沒有閒暇做無聊、見縫插針的口水戰。

周陣營強調，現在市街上不但到處都看得到蘇參選人的看板，更有深入到各村里滿滿的布條、關東旗，周春米到目前為止，在這場大選中沒有懸掛任何布條，關東旗則只是在說明會場少量印製使用，因此請對方在刮別人鬍子之前，記得先刮自己的。