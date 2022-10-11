民進黨竹北市長參選人鄭朝方（前）提出他的交通政見，盼將竹北打造成人本交通示範城市。（鄭朝方團隊提供／邱立雅竹縣傳真）

竹北市為大新竹通勤線道重要樞紐城市，由於先天受地形影響，又加上科學園區的擴張，導致塞車惡夢變成市民日常。民進黨竹北市長參選人鄭朝方邀請交通安全協會、標線改造台灣路社群等民間交通研究團體，深入討論竹北交通問題對應解方，並提出他的交通政見。

竹北市串聯護國神山科技業等各產業區位與其生活圈，然科學園區擴張、外來人口湧入，導致竹北對聯外道路需求暴增，每逢上下班時間，大量車流湧入造成壅塞，回堵到竹北市導致城市交通癱瘓。上下班交通打結問題多年未能獲得解決，市內基礎交通建設等也未能通盤檢討、改善，導致各種行車、用路人交通問題不斷。

標線改造台灣路社群的與會代表指出，竹北市人口的快速成長，聯外橋樑數量早已不敷使用，因此增加往新竹的橋樑是未來政策規畫中的必要政策。除了現行的計畫之外，其他短期內能改善的計畫也要同時推動。

鄭朝方表示，竹北交通優化是當務之急，因此他提出包含路平專案優先、改善人行道、爭取交流道闢建、大眾運輸優化到人本交通安全之島計畫來保護學童上下學等8大項交通政策，都是謹慎評估過，且一擔任竹北市長就會立即研擬執行的。

鄭朝方在會談中表示，非常感謝長年在民間推動交通改善的團體，點出了竹北以至於整個台灣交通長期的問題，未來會持續與民間相關團體合作，透過具實踐性及專業性的交通政策逐一來推動，讓竹北成為台灣交通改革的起點，打造成人本交通的示範城市。