一名男子在社群聊天軟體上，向一名淫媒開價500萬，聲稱要幫他介紹知名網紅進行性交易，但前提是要事先檢視自拍影片，未料遭到淫媒拒絕，呂男事後大怒，將雙方聊天紀錄及網紅名單截取後，恐嚇Sherry要賠償30至50萬元，否則就要向媒體爆料，還恐嚇「看要先丟蘋果還是哪個都好」、「妳先去跟她們道歉吧！」、「不然到時候她們承受不了」，Sherry嚇到先去報警。法官審理後，依恐嚇取財未遂判呂男4月徒刑，可易科罰金12萬，全案還可上訴。

根據判決書，呂姓男子於民國109年10月18日，透過LINE與暱稱「Sherry」之淫媒互相傳送訊息聊天，並邀約Sherry介紹某位網紅從事性交易，但要求必須事先提供女方自拍影片，但Sherry拒絕提供女方自拍影片惹怒呂男，於是傳送雙方對話紀錄截圖給淫媒，並要求支付新臺幣30萬元至50萬元，恐嚇若不從，就要將聊天內容提供新聞媒體以毀損Sherry名譽，嚇得Sherry立刻報警。

警方事後搜索呂男住處並逮捕到案，但呂男辯稱，整件事情是他要求Sherry要來處理，那也只是叫她出來向道歉，是Sherry自己說要賠錢，他才說出30萬元至50萬元，根本沒有恐嚇取財的意思。

但法官檢視雙方對話紀錄，發現呂男以LINE傳「不能就不要錄阿」、「10點沒看到的話，妳不用來了，我在跟妳說後續」、「那我再做一件事情看是不是騙人」、「妳先去跟她們道歉吧！」、「不然到時候她們承受不了」、「前幾天新聞我覺得不精彩」、「我來續集好了」、「我等等傳全部對話給妳要嗎？」、「還是要聽錄音檔」、「昨天妳不錄影片我就準備了」、「再來看要先丟蘋果還是哪個都好」、「想好好說，想和解嗎」、「如果妳要和解的話，妳會怎麼做」、「說來聽聽」、「妳沒有要和解的話，到時候很多人會放給妳聽」等上述簡訊內容恐嚇女方。

法官審酌呂男無任何犯罪科刑前案紀錄，竟恫嚇女方而索取財物，造成被害人恐遭不測危害，幸好因女方自行報警處理，才未交付任何財物，但呂男犯後未見悔悟，依恐嚇取財未遂判呂男4月徒刑，可易科罰金12萬，全案還可上訴。