香港女神鍾麗緹過去曾以亮麗又精緻的五官，與凹凸有致的火辣身材，成為不少人心目中的性感女神，如今已52歲的她，與小12歲的演員老公張倫碩結婚後便鮮少拍戲，多以廣告代言、綜藝節目及商演為主。但近日她卻被目擊前往鄉下小地方表演，身上所穿的衣服也不同往日華麗，令不少人感嘆她從原本的大明星淪落到小地方表演，似乎「從女神神壇上摔落了」。

近日大陸微博上有網友曬出一段鍾麗緹登台表演的照片，表示「鍾麗緹為了養家，穿著短裙高跟鞋跑到小縣城商演，關鍵一場也賺不了多少錢，真不容易」雖內容沒有詳細說明實際的表演地點及時間，但從周圍的環境及設施等等，可以看出她疑似是為某個小城市的商家所進行的開幕表演。而當天鍾麗緹身上所穿的服裝造型也沒有在節目上的華麗，反而穿上看起來有些「業餘」的亮片短裙，令不少人大吃一驚，直呼「造型看起來很廉價」、「女神要從神壇上摔落了嗎？」、「這是我認識的女神？」、「真的是不容易」。

不過，網友也認為以鍾麗緹的名氣來說，即使她只是接個商演，費用也可能比一般人的年薪還要高。知情人士還透露，通常這樣一場商演至少需20萬人民幣（約新台幣89萬元），即使找個農村裡不知名的歌手唱歌，也都要10多萬人民幣（約新台幣44萬元以上），因此認為鍾麗緹願意來小城市表演不是沒有原因，也再度於網路上掀起話題。

事實上，鍾麗緹在2016年與小她12歲的演員張倫碩結婚後，就經常被酸「女強男弱」，但兩人無視輿論壓力大方曬恩愛，並一同開直播帶貨，賺進大把鈔票，如今鍾麗緹雖被拍到在小地方商演，收入仍相當可觀。

有網友鍾麗緹前往小城市商演。（圖／微博@星探狗）