昨針對蔡英文總統的國慶演說，大陸國台辦發言人馬曉光批評是繼續堅持「兩國論」立場，歪曲兩岸關係性質，渲染大陸「威脅」，推卸破壞兩岸關係、危害台海和平穩定的責任，強化「以武謀獨」。國防部長邱國正今表示，我們努力避免升高情勢，但8月初以來，甚至昨日還有20多架共機在周圍飛來飛去，如果這不叫挑釁，我就問什麼才是挑釁？

蔡英文總統昨發表雙十國慶演說，提到台灣人民和朝野政黨的最大共識，就是捍衛主權以及民主自由的生活方式，沒有妥協的空間。大陸國台辦發言人馬曉光晚間回應，這篇「講話」繼續堅持「兩國論」立場，歪曲兩岸關係性質，渲染大陸「威脅」，推卸破壞兩岸關係、危害台海和平穩定的責任，極力貼靠外部勢力壯膽，強化「以武謀獨」，企圖繼續誤導島內民意，欺騙世人。

今日出席立法院會備詢的國防部長邱國正被問及此事表示，國軍不去談論理論，但自從八月初之後，共軍不但聯合軍演，頻次也比平常大很多，那怕到目前為止，他們已「戰略警巡」的名義在台海周遭，到昨天還有二十多架戰機飛來飛去，有八架飛到飛航情報區，這一部分大家可以做評斷；這不叫挑釁？什麼才是挑釁？

邱國正說，雙方都要都要避免爭端，升高緊張情勢，「我們很努力的，但他們努不努力我不知道」，就事實呈現來說，除了戰機之外，還有4到6艘戰艦在台海周邊，「我們不做評論，做事實表達。」

被問及兩岸情勢，邱國正最後也說，兩岸情勢目前的確非常嚴峻，目前的情況是前所未有的。