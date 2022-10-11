台中市北區一家夾娃娃機店二樓暗藏賭場，警方待賭客陸續上門，再持法院搜索票，一舉攻破賭場。（台中市二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中二分局專案小組也當場查獲熊姓負責人等6人、賭客7人、賭具、監視錄影設備、點鈔機、抽頭金3萬7200元及現場籌碼換算賭資95萬3000元等物證。（台中市二分局提供／馮惠宜台中傳真）

警察夾整晚娃娃 原來娃娃機店二樓暗藏賭場

31歲熊姓男子以LINE邀約賭客在台中北區漢口路一家夾娃娃機店二樓套房揪客開德州撲克賭場，藉抽頭獲取暴利；台中市二分局獲情資後為蒐證夾了整晚娃娃，待賭客陸續上門，再持法院搜索票，一舉攻破賭場，也當場查獲熊男、賭客等13人以及抽頭金3萬7200元及現場籌碼換算賭資純95萬3000元，詢後分別依刑法賭博罪及社會秩序維護法送辦。

台中市警察局第二分局9月底接獲線報，指稱北區漢口路某夾娃娃機店2樓藏有德州撲克職業賭場，立即成立專案小組，並於10月4日凌晨1時許展開行動。

經了解，熊男以LINE通訊軟體邀約朋友及賭客，待邀集約7至8人可成局時開賭局，並由其30歲女性友人擔任荷官工作，以每局抽數百元抽頭獲取暴利，賭局間也夾雜自己人，二分局獲情資約跟監埋伏一周，專案小組為避免打草驚蛇，於1樓夾娃娃機店埋伏，夾了整晚娃娃，發現賭場都在日落後才營業。

專案小組經蒐證完備後持台中地方法院核發的搜索票，於10月4日凌晨趁賭客進出之際，一舉攻破賭場，現場賭客見警方上門，直接嚇傻束手就擒。

專案小組也當場查獲熊姓負責人等6人、賭客7人、賭具、監視錄影設備、點鈔機、抽頭金3萬7200元及現場籌碼換算賭資95萬3000元，警詢後分別依刑法賭博罪及社會秩序維護法送辦。

台中市第二分局分局長陳家銘表示，打擊不法不分假期，年底選舉將屆，為維護選前治安狀況，使選舉順利進行，除強化候選人身安全及確保現場競選活動順利進行，並針對各類治安案件積極查辦、絕不寬貸，嚴防不法勢力介入選情，穩定選前治安環境，讓年底大選順利進行。