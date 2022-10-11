台積電今（11日）早盤暴跌31元，重挫超過7%，創下2021年5月之後的單日最大跌幅，事實上，由於上周美國對大陸晶片業祭出新一波制裁，全球晶片股都出現下跌，有專家認為，美國祭出的新規定不僅對大陸晶片業造成負面影響，還會間接影響全球半導體產業的長期商機。

費城半導體指數上周五慘跌6%，周一又繼續下跌超過3%，短短兩個交易日暴跌10%，收在2020年11月以後的最低水準，台積電ADR上周五也跌6%，周一再殺超過3%，使得台積電今（11日）早盤重挫31元，觸及407元跌破前一波低點。

周一台灣、日本及南韓股市都休市，周二重新開盤後出現補跌，SK海力士與三星下跌超過3.5%，東京威力重挫超過5%。大陸半導體股也不理想，設備商ACM Research大陸子公司重挫20%，港股華虹半導體下跌 9.4%，上海復旦微電子慘殺20%。

美國財經媒體報導，美國上周五宣布新的出口管制措施，這讓目前受到需求下滑、景氣不佳困擾的全球晶片業又多了不少隱憂，引發全球半導體股下殺。

花旗分析師Laura Chen發布報告指出，美國新的制裁行動不僅對大陸半導體產生負面影響，還會間接影響全球半導體產業的長期商機。投資銀行Jefferies Group分析師Nick Cheng表示，「新規定可能會兩個領域造成阻礙，包括大陸超級電腦晶片發展與跨國企業在大陸的投資。」