因應數位轉型，新媒體行銷成為企業經營重要一環，越來越多青年躋身新媒體產業，高雄市青年局為強化青年新媒體職能，《第二屆行銷大師養成計畫》共培訓108位新媒體人才結業並與104人力銀行合作，提供上百個高雄新媒體相關職缺，並於10月(19、21)舉辦兩場線上媒合會，邀請在地知名企業參與，讓有志從事新媒體行銷工作者結訓後對接職場零距離。

青年局張以理局長表示，今年擴大辦理《第二屆行銷大師養成計畫》，特別與國立高雄科技大學、義守大學、巨匠電腦、聯成電腦合作，開設4個班次的培訓課程，內容包括Youtube及Podcast經營、廣告投放、Google Analytics、SEO等新媒體知識與工具，總計培訓108名新媒體人才。本屆也與104人力銀行合作，提供超過百個行銷企劃、數位行銷、社群小編、影音企劃、視覺設計、電子商務等優質職缺，媒合有就業需求的結訓學員接軌職場。

高雄市青年局將在10/19(三)、10/21(五)舉辦2場「高雄新媒體職缺線上媒合會」，邀請各領域知名企業，包含順發電腦、夢時代購物中心、義享時尚購物廣場、MLD台鋁生活商場、戰國策網路科技、台灣普特絲等企業參與，提供符合職缺需求的「行銷大師養成計畫學員」及「新媒體行銷管理師證照考試合格者」進行線上面談。呼籲有志從事新媒體相關工作的高雄青年，把握機會報名參加這次的線上媒合活動(https://reurl.cc/xQkY1E) ，打造新媒體領域多方位求職管道。

青年局進一步指出，該局成立高雄新媒體人才培育中心，根據企業對新媒體人才的需求，提供培訓、考照、就業媒合一條龍服務，此外，中心也提供專業影音器材及空間，新媒體技能培訓課程講座等，讓高雄市民或在高雄就業、就學民眾免費利用，詳細資訊請見「KTV高雄新媒體人才培育中心」官網(https://kybktv.kcg.gov.tw）或來電07-7990829洽詢。