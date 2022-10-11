「澎湖國際燈光藝術節」將於10月7日開幕，這是澎湖縣政府首次舉辦以燈光為主題的節慶活動，也是首次利用國際廣場空間作為活動主辦地點，展覽將持續至2023年2月28日，展期長達近5個月，分為三期燈區展出，每一期在原有燈區以外還會加上新的燈區佈置，近期主辦單位正在國際廣場內緊鑼密鼓施工，吸引許多民眾夜間前往駐足賞燈，更創造不少拍照亮點，澎湖縣政府也歡迎大家有空前往國際廣場走走， 在活動開幕前，搶先發掘專屬澎湖國際燈光藝術節的美景。

▲相約馬公第三漁港國際廣場，感受絢爛燈光藝術。 圖：澎湖縣政府旅遊處／提供

澎湖縣政府旅遊處表示，今年澎湖國際燈光藝術節主燈為「舞躍銀波」，由五隻海豚組成，活動期間每週五至週日晚間7時到9時每半小時將演出璀璨主燈秀，隨著燈光360度旋轉並上下跳躍，可愛活潑的樣子象徵澎湖的律動和生命力，另外活動現場也有光耀漁翁島、洄游豐收等大型主題燈座和互動遊戲裝置，並規劃繽紛亮麗的光環境燈區，後續也將陸續於10月下旬和11月下旬推出新的主題燈座，歡迎民眾在不同時節回到國際廣場賞燈，保證有不同驚喜。同時活動期間每週五到日晚間7時至9時也將安排街頭藝人展出，歡迎大家到場參與這場專屬澎湖的燈光盛會。

▲澎湖國際燈光藝術節2022/10/7-2023/2/28登場。 圖：澎湖縣政府旅遊處／提供

近期澎湖縣政府每日晚間皆前往活動現場視察，將與大家分享幾個欣賞澎湖國際燈光節的小秘訣，首先國際廣場的天橋是視野絕佳的地點，可一覽活動全區及港灣漁火美景，沿著新生路人行道樹的「漂浮光廊」有滿滿的光球，觸手可及的光點彷彿即將降落澎湖靠近國際廣場停車場的「海島星空」打造一片超大型燈海，鄰近澎湖福朋喜來登酒店的「蒲公英花丘」不管從哪個角度拍，都能被五彩繽紛的燈光包圍。

前來賞燈的民眾除了可於國際廣場停車場、第三漁市場對面停車場及文化局停車場停放車輛外尚有需收費的南海遊客中心停車場、海埔路停車場以及馬公市水源路停車場可多加利用，也提醒活動期間禁止車輛進入國際廣場，也請大家愛護燈區，請勿踩踏觸碰，也請大家愛護燈區，請勿踩踏觸碰。

除了燈光藝術及街頭藝人演出，縣府，縣府規劃6場達人手作體驗課程及6場藝文講座等系列活動，全程免費，陸續開放報名中。

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