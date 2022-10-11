【旅奇傳媒/編輯部報導】三芝遊客中心位於群山環繞的山坡地上，全區視野遼闊，環山擁海的空靈氣息和初春的櫻花盛況，吸引了不少逃離都市喧囂的人們到訪。為了推廣三芝美景及觀光資源，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）2022年度完成三芝遊客中心展示館更新，打造多項結合造景與投影的沉浸式氛圍體驗裝置，以「三芝尋旅，山海戀櫻」為名，10月8日起開放場館，邀請您前來感受山、海、櫻共譜的光影秘境！

▲「療癒之海」在十分鐘內呈現日出到日落的海濱風光。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處陳美秀處長表示，三芝不僅擁有知名的淺水灣海濱公園和春天的櫻花季，更有著翠綠的梯田景觀，以及極具特色的中正路八哥大道，許多值得民眾親身體驗的觀光資源，等著各位來發掘。

▲中正路八哥大道。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

▲「靠山吃山」以梯田生態AR與投影餐桌，認識當地物產。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

館內「夢境之櫻」區以三棵櫻花樹造景，搭配奇幻絕美的櫻花投影，拍出無死角的美照；「療癒之海」區，即時演算動畫在十分鐘內呈現日出到日落的海濱風光，坐著就能看遍一日天色變幻；「靠山吃山」以梯田生態AR與投影餐桌，帶你認識當地物產。

遊客中心內亦有大片草皮適合全家大小野餐漫步、備有洗手間及咖啡廳讓旅人在途中休憩充電，不妨趁著假日規畫一趟北海岸小旅行，同時探訪藏在三芝遊客中心裡的光影秘境！

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