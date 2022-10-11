台灣東部海岸今(11)凌晨3點24分發生芮氏規模5.9地震，由於全台有感，不少名人紛紛發出「地震文」報平安，也透露當下被嚇壞的情緒，昨日才穿國慶低胸戰袍的美女主播高毓璘，第一時間發文寫下「震到嚇醒」四字，顯見她被搖醒後的驚慌，回覆網友時，也忍不住描述當下的情形，讓她心跳超快。

高毓璘今(11日)凌晨被地震搖醒後，立刻在FB發文：「震到嚇醒」，隨後不忘在留言區描述當下的驚恐：「真的被搖醒(心跳好快，大家平安)」，見此，網友紛紛附和：「我也被搖醒，還以為在做夢呢！」、「夜晚地震，果然多一份恐懼」、「早安！拍謝睡到九霄雲外」、「 真的有點嚇人」、「搖到睡不著了」、「震很久」、「全家都醒了」、「晃到不行啊」。

高毓璘透露被地震嚇醒時，她的心臟跳得很快。(圖/高毓璘 FB)

高毓璘拍攝上帝視角的深溝照，成功抓住網友的眼球。(圖/高毓璘 IG)

高毓璘昨天雙十國慶(10日)穿一襲超喜慶的紅色低胸裝拍照，發文透露心情：「好快一年又過了，2022.10.10依舊是上班日，中華民國生日快樂」，下一秒就緊靠在鏡頭的前方拍照，由上往下的上帝視角，洩出她飽滿深邃的事業線，以及肩頸的大片白嫩肌膚，令網友一飽眼福，紛紛激動表示：「紅到發燙了～」、「這個主播會讓粉絲朝思暮想了」、「今天依舊那麼辣，陪妳上班了」、「還撐得住，鼻血還沒噴出來」。