總統府前昨（10）日舉行國慶大會活動，總統蔡英文以「給世界一個更好的台灣——堅韌之島．韌性國家」為主題，發表國慶演說。一份多達4.6萬人參與投票的最新網路民調顯示，有27.6%的民眾「完全不關注」國慶典禮，也有26.0%表示自己「不太關注」，合計共有53.6%的民眾對國慶典禮態度冷淡，還有32.2%的民眾對國慶活動的興趣程度為「不知道／沒意見」。

《Yahoo》自10日起針對國慶典禮進行網路民調，至11日截稿前已有超過4萬6100人參與投票。在「你有在關注國慶典禮嗎？」完全不關注的民眾有27.6%、不太關注26.0%、還算關注21.3%、不知道／沒意見13.4%、非常關注11.7%。

針對「你對哪些國慶活動有興趣？（複選三項）」有32.2%參與民調者選擇不知道／沒意見，得票率第二名為樂儀隊表演30.2%，第三名為國慶焰火23.9%，其後依序為國慶晚會12.2%、祝賀遊行12.1%、軍機衝場11.4%、總統致詞9.1%、國歌領唱7.4%、其他4.1%。

至於「你贊同『參與國慶活動是表現人民防衛意志』嗎？」認為不知道／沒意見的民眾有30.1%、完全不贊同23.8%、不太贊同19.4%、 還算贊同19.0%、非常贊同7.7%。