日本11日起開放自由行。

日本今（11）日開放國門，自由行旅客可入境觀光，日媒訪問台灣大型旅遊業者，指出目前詢問度很高的是北海道，在當地滑雪、搭乘破冰船、泡溫泉的行程都相當受歡迎。

日本放送協會（NHK）報導，日本今天起取消外國遊客自由行禁令，民眾只要在入境時出示接種3劑的疫苗證明，或是提供72小時內病毒檢測陰性證明，就能入境。

報導指出，日本放寬邊境後，台灣人赴日旅遊的諮詢、預定人數也增加。日本國家旅遊局的統計數據顯示，2019年赴日旅遊的台灣人多達490萬，在赴日外國觀光客人數中排名第三，僅次於中國大陸及南韓。

報導也指出，自從日本9月宣布將從10月起鬆綁邊境後，台灣旅行社的日本行程諮詢及預定人數也激增，報導引述台北一名大型旅遊業者，指出在海外行程中，目前日本的諮詢度最高，當中又以在北海道滑雪、搭乘破冰船、泡湯的行程最受歡迎。

業者稱，跟團旅遊的訂單大幅增加，其中一半都是日本行程。

報導也引述另一間大型旅行社，指出前兩年受新冠疫情衝擊，出國旅遊業務處於停滯狀態，不過從9月開始就收到許多民眾諮詢，讓業者變得非常忙碌，「這對我們來說是好消息。」