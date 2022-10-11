日本今（11）日開放國門，自由行旅客可入境觀光，日媒訪問台灣大型旅遊業者，指出目前詢問度很高的是北海道，在當地滑雪、搭乘破冰船、泡溫泉的行程都相當受歡迎。
日本放送協會（NHK）報導，日本今天起取消外國遊客自由行禁令，民眾只要在入境時出示接種3劑的疫苗證明，或是提供72小時內病毒檢測陰性證明，就能入境。
報導指出，日本放寬邊境後，台灣人赴日旅遊的諮詢、預定人數也增加。日本國家旅遊局的統計數據顯示，2019年赴日旅遊的台灣人多達490萬，在赴日外國觀光客人數中排名第三，僅次於中國大陸及南韓。
報導也指出，自從日本9月宣布將從10月起鬆綁邊境後，台灣旅行社的日本行程諮詢及預定人數也激增，報導引述台北一名大型旅遊業者，指出在海外行程中，目前日本的諮詢度最高，當中又以在北海道滑雪、搭乘破冰船、泡湯的行程最受歡迎。
業者稱，跟團旅遊的訂單大幅增加，其中一半都是日本行程。
報導也引述另一間大型旅行社，指出前兩年受新冠疫情衝擊，出國旅遊業務處於停滯狀態，不過從9月開始就收到許多民眾諮詢，讓業者變得非常忙碌，「這對我們來說是好消息。」
文章來源：台湾では日本の旅行への問い合わせ相次ぐ
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。