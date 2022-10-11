蔡英文總統昨國慶日發表演說，針對兩岸關係，她「呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項」，並期待兩岸邊境解封之後，在理性、平等及相互尊重下恢復兩岸人民交流、舒緩台海緊張情勢。行政院長蘇貞昌今表示，我們願意在對等的基礎上，與對岸尋求臺海和平的方法，增進兩國之間人民的往來。

蘇貞昌今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢，在會前接受媒體聯訪時被問及兩岸關係表示，蔡英文昨天講話非常清楚，就是台灣是自由、民主、愛好和平的國家，我們願意在對等的基礎上，與對岸尋求台海和平的方法，增進兩國之間人民的往來。

蘇貞昌說，在蔡總統領導下，臺灣是全世界防疫做得最好，同時經濟發展也是最好的成績。我們也希望再繼續努力，厚植國防、經濟實力，增進與世界各國往來，打造臺灣成為強韌的國家，相信這是全民共同努力的目標。

媒體提問「最低工資法」政院版草案何時送立法院審議？蘇貞昌表示，蔡總統在國家無論怎樣困難的情形下，每年都調升基本工資，同時還增加育兒津貼、擴充長照據點、推出給租屋族租金補貼等，都是在減輕人民負擔；至於各項立法，必須以產學各界及立法院討論溝通。