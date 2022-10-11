澎湃新聞11日報導，大陸多地發放消費券提振樓市及消費市場。微信公眾號「江西省房地產業協會」10日消息，為進一步激發消費潛力，實現消費市場、房地產市場「雙促進」的目標，江西南昌紅谷灘區開展購房促消費活動每套發放4萬元（人民幣，下同）消費券，據悉，大陸至少有19個城市購房發放消費券，釋放消費需求，減輕購房資金壓力。

按照江西南昌紅谷灘區活動方案，活動期間事實購買紅谷灘區新建商品住宅的自然人，且已完成契約備案登記的，對《商品房買賣合同》記載的購買建築面積90平方米以上新建商品住房，網簽時間為2022年10月1日至12月31日的每套發放4萬元消費券；對購買建築面積90平方米以下的新建商品住房，網簽時間為2022年10月1日至12月31日的每套發放3萬元消費券。

按照規定，消費券有效期至2023年3月31日，過期作廢。符合發放條件的購房人在區政府指定平台領取消費券，憑消費券在指定的各商戶消費；具體消費券發放和使用方案另行研究制訂。

澎湃新聞不完全統計，不僅南昌，至少河南鄭州、內蒙古呼和浩特、吉林長春、浙江舟山、山東棗莊、山東濟寧、廣西合山、吉林吉林、重慶、福建泉州、山東聊城、寧夏銀川、江西南昌、吉林四平、貴州遵義、廣東佛山、貴州黔西南、廣東江門、吉林延吉等19個地方政策中，提及購房發放消費券等相關活動。

以河南鄭州為例，據大河財立方報導，為配合2022金秋促消費系列活動，鄭州在全市發放購房家居家電消費券6000萬元。凡在9月1日至2022年10月31日之間（以網簽備案時間為准），在鄭州市域內購買商品住宅(不含二手房和商業用房)且完成網簽備案手續的個人消費者，每人可申領家居家電消費券5000元。

另據銀川發布，為深入落實「穩經濟、保增長、促發展」工作要求，滿足群眾剛性住房、改善性住房和高品質住房需求，寧夏銀川市興慶區政企聯動讓利於民，策畫「金秋購房季」房地產展銷活動，發放政府購房消費券，為消費者帶來新一輪購房紅利。

按照規定，8月20日-10月25日，對購買興慶區新建商品住宅的民眾發放政府購房消費券，消費券由興慶區住建局監製和發放，共分3種。

一種是普通購房消費券，單張面額5000元，共發放250張。一種是生育補貼購房消費券，針對期間生育二胎三胎家庭購房，二胎單張面額1.5萬元，三胎2萬元。另一種是高精尖缺人才購房消費券，單張面額3萬元，。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜指出，近年來，受到疫情、宏觀經濟下行壓力等因素影響，居民消費需求明顯下滑，促消費成為穩經濟的重要方面。據統計，今年已有多個城市進行過消費券發放工作，促進當地消費需求。

從消費券類型來看，其適用範圍多針對零售業、餐飲、文旅等受疫情影響嚴重行業。對於房地產行業而言，部分購房補貼以消費券形式發放，或在各地房交會上發放部分消費券，在促進居民購房積極性的同時，釋放消費需求。部分消費券針對電器、傢俱等房地產上下游產業鏈進行投放。從目前市場回饋的情況來看，購房消費券對市場情緒短期有帶動，但對市場的實際提振效果並不明顯。