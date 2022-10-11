日本今天起開放海外旅客自由行、入境免簽證，只要接種滿3劑日本認可的疫苗即可免PCR入境，但日本目前認可的疫苗只有AZ、輝瑞BNT、莫德納、大陸科興等10款疫苗，就是不含高端，打高端的人在赴日前必須自費做PCR，提交2天內陰性證明，才能享有入境免隔隔的待遇，《中時新聞網》整理「高端戰士」的赴日4種方法，供民眾參考。

台灣高端不在日本認可的疫苗中。（本報系資料照）

●打高端者花3500元做PCR即可赴日

日本目前公布最新版認證疫苗名單，包括輝瑞BNT、AZ、莫德納、嬌生（1劑視為2劑），Novavax與Covaxin（印度滅活疫苗）、大陸國藥，科興和康希諾3款大陸疫苗，以及印度血清研究所的Covovax疫苗及Covishield，台灣的高端並未入列。

若未打滿3劑日本認證的疫苗，須持有出境前 72 小時內的陰性檢查證明， 因此接種高端的民眾要多花3500元PCR費用，急件則約4500元。

●只打1劑高端還有救，快預約第4劑

日本台灣交流協會表示，若前3劑有1劑是不符合規定的疫苗，只要第4劑打的是日本認可的疫苗即可，就不必再附PCR陰性證明。

目前台灣開放18歲以上民眾可接種第4劑莫德納次世代疫苗。50歲以上開放BNT、莫德納（含次世代疫苗）、Novavax疫苗作為第4劑疫苗。

●補打第5劑

前3劑疫苗中打2劑高端者，可在第4、5劑改打日本有認證的疫苗，入境日本也可免PCR陰性證明。目前台灣開放50歲以上成人、機構住民、免疫力低下或不全者，以及醫事、機場港埠、居家檢疫、航空機組員等相關工作人員等對象。評估自身風險及意願接種第2次追加劑，也就是第5劑。

●等日本全面解封

若不想花錢做PCR也不想再打疫苗，就只能等待日本全面解封再赴日，日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧表示，現在全世界沒什麼國家在看打疫苗，因此日本以後絕對有可能開放未打滿3劑的旅客入境。