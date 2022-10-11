瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤指出，大陸即將公布的9月宏觀數據可能顯示經濟活動弱復甦，受惠低基數效應，其中工業生產按年增速回升，房地產銷售按年跌幅收窄。汪濤預計，第四季GDP按年增速為3％、明年第一季為2.4％，仍然較弱。

她稱，明年第二季開始防疫限制政策逐步放鬆，政策支持持續加碼。今年第三季GDP按年增速反彈至2.6到3％，第四季和明年首季經濟復甦可能依然較弱，維持對2022年和2023年全年GDP增速預測為2.7％和4.6％。

汪濤又提到，10月中旬將召開中共二十大會議，但本次二十大的重點是領導層換屆，並討論長期經濟社會發展目標和政策方向。這些長期目標可能包括可持續發展、創新和供應鏈安全，以及共同富裕等。而10月下旬的政治局會議和12月的中央經濟工作會議上，可能會評估當前經濟發展情況，並討論或出台穩增長的經濟政策。這可能包括進一步下調首付和房貸利率、支持房地產開發商融資、增加基建投資等政策支持措施。直接對居民發放現金和消費補貼有助於經濟活動復甦，但可能性較低。