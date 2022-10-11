一種惡性循環，當疼痛未被控制，之後疼痛感就會越來越嚴重，屆時吃了不只沒效，也會造成大腦萎縮，導致失智、注意力不集中等嚴重後遺症。但醫師仍提醒，若是莫名原因及劇烈疼痛，仍要就醫找出病因，不能長期只靠止痛藥止住疼痛，否則長期仍會傷害健康。

敏盛醫院研究副院長江坤俊在《江P醫件事》指出，市面上最常見的止痛藥通常含有乙醯胺酚，半衰期約是2至3小時，即藥物進入身體後，濃度減低至一半的所需時間，一般而言，約5個半衰期，約只剩下3%，也就是幾近全部排出體外，所以沒有「一顆止痛藥會殘存於身體數年」的可能性。

江坤俊表示，吃止痛藥有2大訣竅，分別為吃得早及劑量要正確。他說明，因為疼痛是一種惡性循環，若不壓住疼痛，就會被越來越大，所以一開始若不吃止痛藥，疼痛感會越來越嚴重，屆時才吃止痛藥，藥效已經無法壓制疼痛。美國有研究指出，若持續忍受疼痛「大腦可能會萎縮」，大腦灰質會減少5%至11%。他解釋，這是因為疼痛會刺激大腦，如果不止痛，大腦會處於過勞狀態，導致提早老化，造成失智、注意力無法集中。

此外，江坤俊表示，有人擔心止痛藥傷身，所以自行減少劑量，例如該止痛藥明明寫明一次要服用一顆，但有人擔心一顆傷身，減半服用，但藥劑在血液中濃度不夠，無法產生止痛效果，該止痛藥也無效。

對於不敢吃止痛藥最後可能演變為長期疼痛、更為棘手。江坤俊舉例，他曾遇一位患者因「肋間神經發炎」相當疼痛，當時他開立止痛藥，請病人連續服用3天藥物，沒想到3周後，病患又再度到診間稱，原來病患擔心止痛藥對身體不好，疼痛初期不吃藥，過了一周後，痛感加劇才開始吃藥，但發現止痛藥已經無效，更演變成神經痛，要到麻醉科治療。

但江坤俊也提醒，止痛藥進入人體後仍需時間代謝，所以若知道自己疼痛原因可自行服藥，例如若知自己有固定的頭痛、生理痛，此時吃止痛藥可有效改善，「但若莫名原因疼痛且劇痛異常，還是就醫找出病因，徹底解決，否則長期吃止痛藥傷肝、傷腎，還會傷胃。」