1名駕駛行駛在路口，左側疑似因視線死角，突然鑽出1輛機車，對方女騎士從對向欲大迴轉，與轎車幾乎差不到1公尺就撞上，驚險影片在網路上瘋傳。（翻攝自YouTube）

1名駕駛行駛在路口，左側疑似因視線死角，突然鑽出1輛機車，對方女騎士從對向欲大迴轉，與轎車幾乎差不到1公尺就撞上，驚險影片在網路上瘋傳，標題直指「上帝的聲聲呼喚」；網友怒批「請她繼續保持這壞習慣，上帝並不會每次都失手的」、「繼續你的神騎術，天國將與妳最相近」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享影片，1輛車行駛在路上經過一處紅綠燈時，當時號誌為綠燈，而駕駛疑似被左方轎車擋住部分視線，左側轎車的前方突然「鑽出」1輛機車，該機車疑似是在對向欲迴轉，突然大角度地轉入，讓轎車駕駛當場嚇壞、停在路中。

1名駕駛行駛在路口，左側疑似因視線死角，突然鑽出1輛機車，對方女騎士從對向欲大迴轉，與轎車幾乎差不到1公尺就撞上，驚險影片在網路上瘋傳。（翻攝自YouTube）

影片中轎車與機車幾乎就要撞上，相距不到1公尺，而該名女騎士迴轉後就頭也不回地往前騎，轎車車主事後分享行車紀錄器畫面，痛批「遇到趕投胎的女三寶，趕什麼？公司不就在前面，來一個XX未遂甩尾，出來害人喔」，影片也引起其他網友討論。

其他網友留言「這隻現在還沒被收掉也是挺神的」、「這次逃過一劫下次就不一定有那麼幸運了」、「請她繼續保持這壞習慣，上帝並不會每次都失手的」、「常常被這種車擋車竄出來的嚇到，所以通常我看到身旁有車減慢，只要有死角我也跟著減了」、「年輕女版神主特攻隊，繼續你的神騎術，天國將與你最相近」。