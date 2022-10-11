昨（10）天是國慶日，國民黨前主席洪秀柱在臉書感嘆指出，民進黨以「Taiwan National Day」作為國慶主題誆騙國際社會，執政6年來不敢推動正名制憲，卻霸佔中華民國的外衣、掏空中華民國的實質內涵，想盡辦法淡化有關中華民國的政治符號。

洪秀柱表示，今年是疫情下共度的第三個雙十節，執政黨每每以防疫成果自吹自擂，但「每10萬人新增染疫數」台灣卻名列世界第一，且若與大陸做對照，台灣總確診人數是大陸6倍左右，死亡人數也在2倍左右，「這樣的防疫政策，實在是對辛苦第一線醫護人員的糟蹋。」

「台灣超過27％勞工薪資平均三萬元以下，66.6％民眾不滿意政府維護治安的能力！」洪秀柱認為，這6年來產業外移、勞工低薪、治安敗壞，言論自由更是每況愈下，而民進黨遇到股市大跌就只會用國安基金護盤，遇到治安問題就扯「社會安全網」，遇到民眾質疑就用社維法伺候，「這個關閉新聞頻道、施壓NCC通過新聞頻道審查、動輒以『社維法』大搞『綠色恐怖』的政黨，還好意思提『民主自由體制』，真是何其諷刺」。

洪秀柱強調，民進黨與西方勢力一搭一唱，導致「台海無中線」成為兩岸新現狀，「蔡英文卻還在吹口哨壯膽，絲毫不反省兩岸之所以落到今日這般境地，真正核心的問題就是因民進黨不願放棄推動實質台獨所導致！」

她說，111年前的先賢先烈拋頭顱灑熱血，用他們的生命替我們鋪墊民族、民生、民權的基石，「他們愛國以命、獻身革命，其目的在求中國之自由平等，絕不是『這個』國家的『那個』總統所說的『Taiwan National Day』」。