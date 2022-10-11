受惠於我國邊境將在13日解封，旅行社無薪假（減班休息）人數大減！據勞動部今天公布統計指出，本周無薪假家數及人數都較上周減少甚多，一口氣減少692家、4714人，勞動部官員表示，受惠於邊境解封，旅行社、住宿業、遊覽車及航空業大幅減少實施減班休息，如果政策不變，「會往好的方向走」。

據勞動部統計指出，本周無薪假人數有2042家、1萬3336人實施，較上周的2734家、1萬8050人減少，其中減少最明顯為支援服務業（旅行社）減少3154人、住宿及餐飲業減少614人、運輸及倉儲業則減少331人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

「已經回到半年前的人數」，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，受惠於邊境解封，旅行社為因應可能爆發的出遊人潮，因此就有600多人的某大型旅行社停止實施減班休息，住宿業者也看到商機，也有某大型飯店業者減少百人實施。

黃維琛說，因目前部分機位訂位仍不順暢，仍有中小型旅行業者持續實施減班休息，如果邊境解封政策未有大幅變化，「預估會往好的趨勢走」。

至於製造業期本周與上周相差無幾，仍有3355人實施，黃維琛指出，仍有部分製造業因為缺少訂單、原物料斷鏈等原因實施減班休息，但未看到大型龍頭廠商實施，推測仍為個別廠商。