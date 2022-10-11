選戰進入倒數階段，新北市藍綠造勢陸續展開，不過，民進黨新北市長參選人林佳龍也被質疑打侯力道不強，對決新北市長侯友宜要上演逆轉勝恐有難度。對此，林佳龍提出兩點優勢，他說，選戰有節奏，待準備工作完成後就會做最後衝刺。

林佳龍說，他接受徵召提名後，投入選戰只有4個月時間，目前已過了選戰上半場，整個團隊已組織完成，非常團結，文宣、政見也準備好一一釋出，接下來會推出後援會、中型大型活動，待選戰倒數最後一個月，所有準備工作完成後就會開始衝刺，這些都是有節奏的，不是打誰的問題。

林佳龍強調，他有這兩點優勢，分別是「新北大翻新」政策、「侯友宜志在2024」；新北大翻新作為他的選戰訴求，有打動人心，第二是對手聲稱要好好做事，但是心裡想的是2024，這也是另外一個人民選擇的依據。

林佳龍說，新北大翻新最好定義這場選舉，對手做了12年副市長、市長，有做事是應該的，但是相對其他城市進步較慢，天下、遠見評比都是吊車尾、末段班，市民都渴望求新求變，大翻新就是林佳龍和侯友宜的對比，他提出大格局、翻轉軸線、新的市政願景等願景，人民除了選擇參選人外，背後也代表著新北不同的發展方向。

林佳龍表示，對手最大的問題是志在2024大選，新北市民覺得既然要選市長，就不應該選了之後馬上落跑，徵求更大權位，這也是侯友宜的最大致命傷。