本月6日，玉山東峰山谷傳出一名40歲的山友與隊友攀登時於一處碎石坡不慎墜谷逾百公尺，頭部重創，搶救仍傷重身亡，由直升機吊掛下山。而這名山友為登山界資深的登山家與嚮導徐耀群（Larry），消息傳出後讓不少山友湧進臉書哀悼。

據了解，南投縣消防局救災救護指揮科6日上午獲報40歲徐男墜落玉山東峰山谷，需要救援，消防局立即派遣山搜人員整備，另為爭取救援時效，同步申請內政部空中勤務總隊派遣直升機協助，但徐男獲救時已失去生命徵象，地面人員下午將徐男搬運至吊掛點，直升機從清泉崗機場起飛，下午2時41分完成吊掛、2時50分降落信義鄉同富直升機起降場，遺體交警方處理。

臉書粉絲團「《職人》SHOKUZiNE」，9日在臉書貼文哀悼「幾天前來自玉山東峰的噩耗震撼了山界，沒有人會想到來自玉山的墜落意外訊息竟然是資深的登山家與嚮導徐耀群（Larry），直到我們追溯訊息發現當時耀群確實在挑戰攀岩玉山東峰登頂的過程中不幸失手的訊息後才相信，平時都在加拿大帶團的耀群嚮導竟然已經命危。」

粉絲團表示「冒險家葬身於自己所熱愛的山域，雖然讓人感傷，但至少我們相信耀群在離開我們之前依然從事著他畢生熱愛之事。在昨天，加拿大登山嚮導協會(Association of Canadian Mountain Guide, ACMG)已經先一步在其官網上發佈，以『他很隨和，而且非常慷慨，隨時準備伸出援助之手，分享啤酒或給予急需的擁抱。他笑容燦爛，是著名的攀冰者』的評價為來自台灣的探險家留下永遠的紀錄。並且提醒了我們耀群曾經登上42屆 Banff山野電影節的封面（42nd annual Banff Mountain Film and Book Festival）讓我們留下他曾經意氣風發的雪攀身影」。

「冒險是人類開拓歷史的原動力，感謝這些冒險家用自己的生命讓我們看見人類的不同可能性，我們將永遠緬懷這位來自加拿大的攀岩家，感謝他過去對於所有熱愛山野夥伴的引導與保護。」

貼文曝光後，不少山友都湧入臉書哀悼「一路好走，我想學長可以在台灣最美的山好好休息了」、「岳界的一大損失」、「R.I.P 一路好走 登山界的一大損失」、「一路好走」。