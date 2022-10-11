國民黨團指控華視三立化。（國民黨團提供）

國民黨立院黨團今開記者會指控華視董事長胡元輝帶領大量三立班底進駐華視，把華視變成「小三立」。國民黨團總召曾銘宗表示，華視作為公廣集團，並受政府補助，應該依照《公共電視法》成為全民的公共媒體，不可為執政黨擦脂抹粉，國民黨將嚴格監督預算，並要求胡元輝恪守中立，若有違反將要求他下台負責。

國民黨團書記長李德維指出，華視近期新人事都是三立班底，華視總經理是前三立電視資深副總藍宜楨，新聞台長陳雅琳是前三立新聞部總編，新聞部採訪經理是前三立新聞總監蔡菀瑩，新媒體部副理是前三立新媒體新媒影音中心副總監，公視副總經理謝玒玲是前三立副總。公廣集團應該是全民的電視台，卻變成三立的分台，變成三立的近親繁殖。

李德維也提到，2020總統大選期間抹黑國民黨總統參選人韓國瑜岳父的，還有三立主播爆料三立造假新聞所以拒播，卻被主管叫進辦公室罵的，當時的三立新聞總監就是蔡菀瑩，而蔡菀瑩剛從三立帶來的記者莊惠琪，馬上就坐上華視8點黃金時段的新聞主播。

李德維質疑，新聞界沒有人了嗎？三立已經有54台，現在連要進駐52台的華視都可以變成三立分台，三立是民進黨湧言會的重要媒體，他呼籲從三立轉到公廣集團的都要忘記過去派系的一切，要維持中立客觀。

國民黨立委林奕華也批評，NCC主委陳耀祥關中天，又保華視進入52台，但是華視目前收視率表現最差，還錯誤百出，又發生綠營派系競逐，而陳雅琳之前去德國訪問駐德代表謝志偉，內容有如中共、北韓媒體在歌功頌德。華視的政論節目「三國演義」更是公開批鬥在野黨，宣傳兩國論，還說九二共識一中各表是鬼唱詩，把華視變成「三立二台」、「小三立」。

林奕華質疑，為何華視的人都要從三立空降過來？胡元輝到華視之後，有好好跟華視員工跟華視工會好好談過，了解華視問題到在哪嗎？有重視華視員工的心聲嗎？怎麼會認為三立空降來華視就可以整頓華視？

曾銘宗表示，將來對於華視的製播內容，國民黨團會強力監督，要求一定要遵守《公共電視法》，不能為特定政黨辯護，不能為執政黨擦脂抹粉，違反相關規定，不排除要求胡元輝下台負責，對於政府補助給華視的預算，國民黨也會嚴格審查，華視應該是全民的華視，不可以成為小三立。