公民監督國會聯盟最新統計，立法院開議2周，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬目前為止，尚未參加任何一場所屬委員會召開的會議。對此，國民黨桃園市長參選人張善政表示，此數據再度凸顯鄭雖有立委名義，卻沒替地方做事。

據公督盟統計，立院開議至今，11位帶職參選的立委出席所屬委員會口頭質詢次數，發現只有5人按表操課、堅守本分出席，其中鄭運鵬目前為止未參加任何一場，公督盟呼籲立委忠實履行義務，親自對行政院的施政進行質詢、參與法案與預算的審議。

張善政表示，鄭運鵬4度缺席立院質詢，再次凸顯對方雖有立委的名義，卻完全沒有在替桃園地方做事。

針對桃園市長鄭文燦批評8年交白卷，張善政反批，鄭文燦8年來才是一直在「放煙火」，做的公共工程金玉其外、敗絮其中，這才是鄭文燦自己要檢討的部分。

此外，對於蔡英文總統國慶演說提到「今天是中華民國111年的國慶，也是中華民國立足台灣以來的第73個國慶日」，張善政說，台灣回到中華民國的懷抱已經77年了，不是73年，請問蔡英文「妳那4年到哪去了？」