保瑞（6472）受惠併購子公司安成藥業繢正式納入，9月營收以18.05億元，交出年增308.65％佳績，預期第四季仍可延續高峰。

保瑞表示，安成近期亦傳捷報，用於治療胃食道逆流疾病的特殊學名藥Dexlansoprazole DR Capsule（DLS），甫獲美國FDA正式核可並取得藥證，在未來將持續優化產品組合，擴大自有產品國際授權及經銷代理產品於美國市場銷售，加上CDMO併購效益與訂單量提升，雙營運動能加持，將帶動集團獲利穩定成長。

根據調研機構GII所做的研究報告指出，全球學名藥的市場規模，2021年的總銷售額為3,214億美元，2016～2021年的年複合成長率是4.7％；其中，特殊學名藥的市場規模，2020年達573億美元。安成具備高門檻藥品研發及製造技術，更成功商業化具高度市場利基之特殊學名藥及505（b）（2）新劑型藥，DLS緩釋口服劑型即為近期成功案例。

保瑞表示，安成旗下製造廠將逐步轉型為CDMO，提升產能與效能的同時，並與集團CDMO量能整合，部分放大量產產品將可於集團旗下製造廠生產，以期大幅降低成本，強化市場競爭力。

此外，安成於9月併入保瑞，因應經營權轉換，部分產品遞延出貨，但營收表現仍優於平均。

安成的自有產品DLS預計明年上市，由於擁有較佳的毛利表現，不僅有助搶攻市佔，亦可帶動獲利，輔以旗下數個產品預計於明年陸續取得FDA核准上市，新的產品也積極洽談新的經銷機會，均可為安成帶來穩定營收與正向成長。

除了安成的加入助益營收翻倍成長，保瑞集團CDMO本業營運出貨穩定，加拿大廠與竹南廠更陸續帶入新客戶，除初期技轉與試製帶來營收貢獻外，並持續優化旗下代工品項組合，輔以訂單量與代工價的提升加持，營收穩定成長。