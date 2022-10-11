花蓮縣政府客家事務處配合客委會推動客庄「推展伯公照護站實施計畫」，將客庄內的C級照護站升級為伯公站，今年共24站掛牌完成，提供「客家文化」及「老幼同樂」相關活動，讓長輩與孩童相處過程中，傳承客語及客家文化。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣內65歲以上長者人口約全縣總人口數18.3％，縣府致力推動完善的照顧體系，讓老大人得到最好的照護，由於縣內客家人口是全縣總人口數3分之1，縣府客家事務處將縣內客庄24處C級照護站升級為「伯公站」，並與附近小學或幼兒園合作，讓長輩與孩童相處過程中，傳承客語及客家文化。

縣府客家事務處配合客委會推動客庄「推展伯公照護站實施計畫」，將客庄內的C級照護站升級為伯公站，今年共24站掛牌完成，並在據點提供「客家文化」及「老幼同樂」相關活動。

客家事務處指出，伯公站據點除讓長輩透過製作客家美食、教學客家歌謠等活動，重溫客家庄文化，其中「老幼同樂」是今年主推項目，藉由據點與附近小學或幼兒園合作，讓老大人與小孩有更多接觸與了解機會，進而傳承、深耕客語及客家文化。

客家處長彭偉族表示，長者對在C級照護站升級成伯公站均感到非常新鮮及親切，除不少活動內容增添客家元素，更有客家美食製作、客家歌謠教唱等，讓長者憶起兒時的美好回憶，據點還會邀請幼稚園的小朋友一起玩遊戲、老幼共學等，老大人每天都很期待到伯公站。

彭偉族以南華、民生伯公站為例，他說，據點有專業講師帶領長者活絡筋骨，學習製作具客家文化特色的植物染手提袋；民生伯公站則由音樂老師帶領站內長者們，表演客家歌謠「油桐花」和「人生舞台」，現場掌聲不斷。

彭偉族說，伯公站的現有成就，都來自辛苦照服人員及志工們的投入，歡迎客庄各C級照護站申請加入本計畫行列，相關資訊可洽縣府客家處網站（https://reurl.cc/jGnyXp），或致電客家事務處(03)852-7843轉115。