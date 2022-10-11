Sandy在日前宣布懷孕。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（12日）晚10點播出「沒有根據的偏方千萬別亂試」，藝人余祥銓為了緩解濕疹症狀，竟誤信偏方用漂白水敷患部：「我很容易流汗，小腿都會有濕疹，有個粉絲說可以把漂白水稀釋敷在局部，結果一開始好像有一點點改善，可是後來我的小腿就很痛。」吳宗憲則分享自己都靠意志力止癢，這讓蔡允潔很好奇：「如果以後你的孫女哭著說『外公這邊很癢』，你會怎麼辦？」Sandy吳姍儒一聽趕緊出聲說這種狀況絕不會發生：「因為我不會讓他們相認！」吳宗憲則笑喊：「我會超越她老公，成為第一個抱到她孩子的人，我會在醫院門口搭帳篷！」

夏宇童飽受經痛之苦，嘗試各種能舒緩的偏方：「我曾經痛到換氣過度，坐救護車到醫院，醫生就說我是子宮痙攣，吃藥也沒用，一定要打止痛針，我媽為了改善我月事的問題，就聽人家說可以喝紅糖水加韭菜汁，這樣很健康。」但讓她沒想到的是，這招不僅沒改善經痛，還引發其它病症：「我媽弄給我喝之後，我還是進醫院了，之前是子宮痙攣，我喝完變胃痙攣。」吳宗憲則有一套緩解經痛的方法：「我都教3個女兒，萬一有經痛的情況，運動飲料加熱水喝掉，馬上就緩解了。」這偏方卻被Sandy打槍：「我就跟你說這真的沒用，3個女兒都跟你說過沒有用！」

蔡允潔為了改善黑眼圈，竟拿痔瘡膏塗抹眼周：「我最近懷孕睡不好，黑眼圈很嚴重，我看網路上有偏方說痔瘡藥可以治黑眼圈，我還怕單純塗痔瘡膏比較沒有效，我又查到一個偏方是再加蜂蜜厚敷。」在場的專業醫師一聽點出誤用痔瘡膏會造成的影響：「痔瘡膏的成分主要是血管收縮劑和類固醇，長期用下去會發現眼周的血管絲增加，因為類固醇長期使用會造成皮膚變薄、微血管增生，甚至還可能有細菌感染的風險。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。