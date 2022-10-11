人氣網美醫師「綠肥兒」擁有天使級臉孔及凶狠身材，讓她在學生時代就屢次登上PTT表特版，平時樂於在社群分享生活點滴及清涼，養眼照的她，日前曬出在泳池畔的辣照，只見比基尼包不住核彈級雙峰，幾乎要直接彈出，讓所有人看得血脈賁張。

綠肥兒在instagramg曬出身穿藍色比基尼的養眼照，只見她對著鏡頭擺出無辜眼神，楚楚可憐的模樣，瞬間融化不少粉絲的心，不過視線往下移，立刻搶盡眾人目光，只見一對核彈級雙峰，幾乎要從比基尼彈出，還擠出一條深邃事業線，尤其另一張側身照，因為視角關係，讓一對傲人雙峰更加堅挺，讓所有人眼睛狂吃冰淇淋。

綠肥兒這一系列泳裝辣照，短短時間就吸引萬人按讚，紛紛留言：「吃火鍋的季節還能看見Bikini美照，真是天降甘霖呀」、「感謝放送福利」、「有福利好像就感到生活沒那麼糟了」、「好漂亮喔 ，藍色泳衣好好看」、「一早就看到你的更新，我人都好了」、「這個身材不科學」、「襯托美人的完美身材」、「已經很大了還一直擠，不讓人活了嗎」、「夠了夠了，太多會受不了」。

綠肥兒日前分享夜爬象山的照片，只見她穿著灰色緊身挖空背心，更凸顯出凹凸有致的身材，其中一張側身照，只見傲人車頭燈呈現的視覺效果更加震撼，絕美上帝視角讓全部人都看傻了眼。