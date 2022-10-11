42歲湯唯和韓國導演老公金泰勇結婚8年，育有1女，先前驚傳兩人婚變，公司隨即代為否認，湯唯也曬出一家3口3雙腳的照片，證明感情無誤。近日，湯唯再度曬出天倫樂日常，可見6歲的愛女Summer正踮腳準備偷東西，湯唯寫下：「偷糖的小腳丫」，笑翻網友。

湯唯嫁到韓國8年，最近靠電影《分手的決心》狠掃各大影展，不僅在坎城影展得到最佳導演獎，還在第一屆「Asian Pacific Cinema & Television」、第27屆春史電影獎、第31屆釜日電影獎得到諸多獎項，其中她更是釜日電影獎的首位大陸籍影后，可見在韓國人氣之旺。

湯唯今年初回到大陸生活，曾曬出爸爸跟女兒背影。（圖／達志影像；翻攝自tangwei_mbox IG）

當時湯唯身在大陸，無法親自領獎，但她事前準備好了預備的得獎感言影片，除了謙虛表示感謝主辦單位頒獎給她，但她覺得更要感謝的是朴贊郁導演的邀請，沒有他自己不可能加入這麼棒的作品，更感謝編劇丁瑞慶、男主角朴海日，及每一位工作人員，而該片明年將代表韓國，角逐奧斯卡金像獎最佳國際影片獎。

湯唯「活逮」女兒偷糖現場。（圖／翻攝自tangwei_mbox IG）

湯唯今年初閃電將生活重心放回大陸，曾在出席活動說：「會回到中國安一個舒服的家」，引來婚變謠言，但公司澄清：「她和老公非常幸福，現在還為老公電影配音，一家人好好的」。近日她難得曬出女兒Summer近照，可見Summer腳踩在椅子上，死命踮腳準備偷糖，「案發現場」被湯唯「全都露」，粉絲笑回：「好可愛呀」、「果然是不管把糖果放得多高，小孩子總能想辦法拿到」、「Summer腿好長」、「如此自然又幸福滿滿的畫面」。