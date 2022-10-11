英國國債再度遭到拋售，價格在周一明顯下滑，顯示對於財政部長夸騰(Kwasi Kwarteng)穩定財政信心的措施，市場仍不買單。

財長夸騰在周一試圖安撫投資人，提前一個月發布財政預算書，並且任命了有豐富預算經驗的公務員Tom Scholar為財政部幕僚長，但是仍加劇了投資人對英國新經濟議程的緊張情緒。

周一下午英國20年期和30年期國債殖利率一度上揚30基點，在英國央行(BoE)出手干預之前，30年期殖利率一度達到4.945%。

英國央行在周一買進了8.53億英鎊、期限至少20年的英國國債。英國央行表示，沒有針對特定的殖利率目標來進行干預。然而英國央行周一也拒絕了2.63億英鎊的購債要約；目前的總出價遠低於英國央行此前表示願意購買100億英鎊的目標。

匯豐銀行利率策略主管Daniela Russell說，市場目前的反應不太樂觀，顯示出形勢可能仍非常地危險。

英國的國債殖利率近日飆升是特有的，因為法國、德國、義大利國債殖利率的漲幅要小得很多。

摩根大通策略師們表示，英國長期國債殖利率將繼續走高，30年期國債殖利率將持續測試5%以上高位。

周一英國2年期國債殖利率飆升35基點，來到4.42%。