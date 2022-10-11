俗話說不能以貌取人，一名女網友抱怨，自己在北巿信義、松山區都有房產，但他們一家四口選擇住新北市，讓孩子穿菜市場、網路買的390元衣服，自己平常也都是鯊魚夾、馬尾造型就出門，卻讓孩子的幼兒園老師、園長認為家境很差，她氣得連續一周天天開賓士、穿名牌接送孩子，她說，「老師跟園長真的太膚淺了」。

原PO近日於臉書社團《靠北幼稚園》指出，自己和老公都是辛苦打拚苦過來的，即便現在信義、松山區有房子，他們還是選擇住在新北市，讓家中兩個孩子就讀家附近的私立幼兒園，平常讓孩子穿菜市場或網路賣的衣服，價格大約落在390元左右。

原PO表示，自己平時也不會特別打扮，去幼兒園接孩子下課都是夾鯊魚夾或綁馬尾，結果發現老師對穿著亮麗的媽媽會特別熱情，對她比較冷淡，她沒有放在心上，直到某天女兒放學回家跟她說，「老師今天問我們有沒有去過101觀景台，我舉手說有，但老師卻說我應該沒有去過，認為我在說謊」。

事後原PO向園長求證，證明老師真的有說過這樣的話，認為他們家家境不好，不可能去過101觀景台，這話讓原PO氣炸質問園長，「你們是怎麼認定一個孩子家境不好？」園長僅表示會加強老師素質訓練。

那天過後，原PO連續一個禮拜穿名牌衣服、開特斯拉、賓士車接送孩子上學，最後替孩子轉到其他幼兒園，她說，「我不知道我這樣算不算恐龍家長，但我要讓孩子知道，人生不能只有享樂，要讓他們了解內涵的重要性，老師跟園長真的太膚淺了」。

貼文曝光，引發網友討論，「我家孩子都是穿二手衣喔」、「老師視野太低了，很多有錢人不開賓士」、「很多阿伯穿著背心、藍白拖，但身價都是嚇死人的」、「這學校母湯！沒實力卻長了勢利眼」；就連藝人黃鐙輝妻子萁萁也留言說，「誇張了，我家肯定也被這老師看不起，我家都買100元衣服」。