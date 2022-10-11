搶攻「西洋鬼節」萬聖節商機，台北晶華酒店餐飲及客房部門聯合「搞鬼」同歡，10月21日至31日一樓「Regent Gift Shop」以萬聖薑餅屋、紫薯獨眼怪、木乃伊熱狗麵包等甜品與鹹食，打造一座「搞怪甜點樂園」。二樓「上庭酒廊」開起「Spooky幽靈酒吧」，瘋狂調酒師端出眼球馬丁尼、血腥博士、科學怪人、萬聖試管組等應景飲品，「栢麗廳」自助餐廳則將在萬聖節周末舉辦「萬聖節變裝派對」，現場有各式各樣應景美饌、鬼節場景佈置與拍照背板。晶華專屬的郵輪住房專案也特別規劃出「萬聖節搞怪航程」，每房8,400元起可享至多兩大兩小入住，享受全天候餐飲服務、並參加「驚奇英雄聯盟」大遊行，喜愛節慶氛圍的消費者快呼朋引伴一起狂歡。

針對萬聖節，晶華酒店一樓「Regent Gift Shop」推出多款應景甜點及糕餅，造型俏皮可愛，品嘗起來更是精緻可口。其中最吸睛的「萬聖奇幻薑餅屋」是點心主廚以女巫的枯木之家為靈感，高達50公分的手工薑餅枯樹上點綴以翻糖及巧克力製成的大小幽靈、眼球及蝙蝠等奇幻意象，其中主廚巧手以三角糖和巧克力做成的血盆大口，更是充滿獵奇的趣味感。

「紫薯獨眼怪」三兄弟則是在瑪德蓮和伯爵茶巴伐利亞上，擠滿香濃細緻的紫地瓜蒙布朗，點綴以活靈活現的巧克力大眼睛，可愛俏皮。同樣走可愛系的「怪物甜甜圈」及「木乃伊熱狗麵包」，前者是在甜甜圈外裹上粉紫和鵝黃的糖霜，再用巧克力和三角糖描繪出怪獸栩栩如生的樣貌。後者則是以麵糰捲入美式起司熱狗、表層刷上蛋液烘烤，最後綴上栩栩如生的大眼睛而製成，活靈活現的模樣，絕對是鎂光燈焦點。

小朋友喜愛的「怪物棒棒糖蛋糕」是於精心烘焙的巧克力布朗尼中揉入核桃及奶油起司，再以手工捏塑成南瓜怪、科學怪人、木乃伊等造型，精巧奇趣的設計讓人愛不釋口。搞怪造型的「南瓜樂園杯子蛋糕組」，是以巧克力馬芬、香草馬芬搭配紫地瓜餡、南瓜餡及香緹的經典組合，一口盡享秋日的滋味。

位於晶華酒店二樓的「上庭酒廊」因應萬聖節到來，搖身一變成為由瘋狂調酒師駐守的「Spooky Bar幽靈酒吧」，色彩繽紛的各式奇幻調酒中，以長島冰茶為發想概念的「科學怪人」，混合了伏特加、蘭姆酒、琴酒和龍舌蘭四種基酒和澄酒及哈密瓜香甜酒，最後加入萊姆和雪碧，並倒入圓形實驗室燒杯，上桌後隨著乾冰的裊裊炊煙。以骷顱頭杯盛裝的「血腥博士」是將自製的紅心芭樂琴酒加入碎冰和帶有氣泡感的蘇打水，裝有番茄汁的針筒插在冰杯頭顱上，造型十分吸睛。另一款「眼球馬丁尼」則是將自製的紅毛丹琴酒加入接骨木花和萊姆，花香混合著果香，飲用時載浮載沉的紅毛丹眼球，更讓這款飲品增添了幾分獵奇感。

充滿惡作劇元素的「萬聖節血袋特調」，分別以紅石榴、柳橙以及蜜瓜為基底調製出三款繽紛的無酒精飲品，盛裝飲品的容器特別選用時下超夯的血袋，創意又逼真的模樣，啜飲時宛如化身成吸血鬼般，營造出萬聖節詭譎的氛圍。派對必備的試管酒組「萬聖突擊隊」，是以香甜利口酒搭配蘇打和琴酒，色彩繽紛、上桌時氣氛滿點。上述飲品皆可搭配以南瓜造型起司和各式冷肉、火腿打造的「萬聖繽紛冷肉盤」，以視覺和味覺共同享受西洋鬼節的驚奇魅力。

台北晶華酒店自助餐廳「栢麗廳」沒有在萬聖節的活動中缺席，10月29日至30日的晚餐時段將舉辦萬聖節周末限定的「萬聖節變裝派對」，應景美食與氛圍場景兩相呼應，當日變裝入場者，打卡上傳至台北晶華酒店官方Instagram (@regenttaipei)，並註記【#brasseriehalloween2022】者，還有機會獲得栢麗廳餐券等大獎。

由晶華酒店郵輪管家團隊精心策畫的晶華親子郵輪假期「萬聖搞怪航程」住房專案，全包式主題體驗除了入住期間可享有雲天廊全天候餐飲服務、每房兩客栢麗廳自助早餐外，小朋友們還可以體驗調皮鬼手作課程乙堂，10月22日、29日更可以參加「驚奇英雄聯盟」變裝大遊行活動，由管家們帶著穿著英雄扮裝的小朋友，沿著麗晶精品大街以及各餐廳和大哥哥大姊姊們互動，逐街拜訪討糖、體驗傳統萬聖節文化。