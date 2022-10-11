台南縣市以「文化首都」合併升格為直轄市，國民黨台南市長參選人謝龍介11日針對台南市的文化建設與政策公布第1項政見，宣布將舉辦「台南劇場節」，挽救在地小劇場的生機。民進黨台南市長參選人黃偉哲陣營則強調，早在疫情開始之初，市府即率全國之先補助藝文團體，已有超過255個藝文團體獲協助。

謝龍介競總發言人童小芸質疑，近12年來，市府除了一些大而不當的「硬體建設」外，到底為厚實臺南的文化做了甚麼好事？台南市有不少小劇場，進劇場的朋友們，不但對環境有極高的敏銳度，更滿懷關注地方的熱情，但卻被市府長年漠視；加上近幾年的新冠肺炎疫情，幾乎斷絕小劇場的生機，因此提出舉辦台南劇場節的政策。

童小芸還說，如果謝龍介當選市長，每年1次將請台南市小劇場的高手們，針對台南市的廟埕或其他地點提交演出企畫案，由市府與民間團體共同遴聘的委員們負責審查，以擇優遴選5件為原則，獲選者每件獎勵100萬元。一旦獲選的劇場，應於年底前在各自規畫的場地公演3場；另外，還將由觀眾投票選出第1名，再頒發50萬元的首獎獎金。

童小芸強調，台南劇場節不僅鼓勵優質的本土文化活動，還將透過文化活動，讓台南的廟埕及其他適當的展演場地，更熱鬧、更有「人味」。

黃偉哲競總發言人呂維胤認為，謝龍介提出的問題，剛好暴露他對於藝文活動的漠不關心。早在疫情開始之初，市府即率全國之先補助藝文團體，包含線上展演、線上策展、獨立書店線上導讀，共有超過255個藝文團體得到協助。此外，黃偉哲任內推動的「藝如春風走透透」，更巡迴全市37個行政區展演超過125場，將藝術帶到廟口、將展演帶到巷口，讓藝文活動扎根基層。

呂維胤還反問，謝龍介到底要將什麼文化帶給下一代？是歧視女性的暴粗口文化？還是蘇東坡是960萬年前超級原始人的烏龍文化？