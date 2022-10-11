從111學年起高中生必修本土語文、台灣手語2學分，但很多學校卻面臨師資不足問題，教育部國教署「本土語文／台灣手語／新住民語教育資料庫」近日開放高級中等學校本土語文、台灣手語教學人員媒合平台功能，協助學校早日找到這方面教師，讓學生順利學習。

教育部國教署表示，此次新增高級中等學校本土語文、台灣手語媒合平台功能，提供高級中等學校可登入網站後於該平台介面登錄職缺，可更進一步利用語言別、地區等條件篩選求職之單位查詢師資。

擁有高級中等以下學校本土語文、台灣手語教學支援工作人員證明及合格語言能力認證（閩南語、客語為中高級，原住民族語為高級）之本土語文、台灣手語教學人員可註冊個人帳號，於該平台直接觀看各校所開放之相關本土語文、台灣手語職缺，以利使用者了解相關師資資訊。

教育部國教署表示，「本土語文／台灣手語／新住民語教育資料庫」之媒合平台為新增功能，將提供高級中等學校可主動洽覓所需本土語文、台灣手語師資的管道，讓學校可順利依學生修習意願，開設本土語文、台灣手語實體課程，也讓教學人員有更多機會教導及傳承多元本土語言之美。