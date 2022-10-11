美國商務部於美國時間10月7日發表新的半導體限制措施，除了現有針對邏輯IC領域的限制外，該新版更新更延伸至記憶體範疇；限制的廣泛程度除了中資企業外，外資位於大陸境內的生產基地也需要透過「逐案申請許可」方式方能持續取得製造相關設備。另外，針對任何可能使用於軍事用途的晶片，大陸也難以透過進口方式持續取得。

根據TrendForce調研，此次更新的限制範疇主要在邏輯IC(例如FinFET或GAAFET)的16/14nm或更先進製程、DRAM的18nm或更先進製程、NAND Flash晶片的128層或更高層數產品三個部分。

對記憶體產業衝擊分析，TrendForce指出，根據美國商務所公布的新規範，在DRAM部分將限制在18nm製程(含)以下設備需要商務部審查後方能進口，此舉將會大幅限制或遞延大陸DRAM未來持續發展。CXMT(長鑫存儲)坐擁大陸境內最大中系記憶體市占，自今年第二季起，該公司致力於19nm製程跨入17nm製程；雖然該禁令發布前已加速購買未來所需機台，但數量上仍顯不足。加上CXMT仍持續興建新廠房，其中含合肥Phase2以及與SMIC(中芯國際)商談中的SMBC(中芯京城)，後續都會面臨設備取得的難題。

除CXMT外，受到限制令影響的還有SK hynix(SK海力士)位於無錫的DRAM生產基地C2廠。該廠占全世界總DRAM產能約13%，其製程轉進已演進到1Ynm及更先進製程，意即後續的持續新增投產所需設備都要有個案許可證。

TrendForce同時觀察到，在地緣政治的考量下，雖然當下市場需求低迷，嚴重供需失衡，DRAM市場中的三大原廠仍規畫在未來10年內在母國增建產能，持續降低在大陸生產的比重。

在NAND Flash的部分，TrendForce指出，未來進口大陸的NAND Flash生產設備將受更一步限制，尤其針對128層(含)以上設備要求事先核准才准進入，預估該法案將大幅衝擊大陸YMTC(長江儲存)長期廠區升級計畫，以及Samsung(三星)西安廠、Solidigm在大連的製程轉進規劃。

TrendForce指出，此禁令將限制YMTC進一步擴大客戶版圖，現階段YMTC已積極送驗SSD產品，希望於2023年成功打入非大陸廠商客戶供應鏈。未來隨著禁令影響顯現，美國政府對大陸記憶體產業發展採取較嚴格的限制措施，將使得後續非大陸客戶對於YMTC的使用與意願大幅限縮。