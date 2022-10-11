美國聯準會9月如預期升息三碼，主席鮑威爾更透露強硬升息的態度，聯準會採取「Higher for Longer」的政策基調，持續升息至2023年。瀚亞投資發表第四季投資展望《Insight & Foresight》，認為政策利率將持續相對高位較長時間，以確定通膨出現趨勢性降溫且政策奏效，今年前三季市場飽受高通膨、科技股回檔、地緣政治等因素，導致股票及信用債修正幅度均大，但利空已陸續反映，第四季股債都有機會浮現。

瀚亞投資認為，第四季投資展望可從保守轉向審慎樂觀，預估短期市場仍將持續因聯準會政策走勢，可能導致市場波動相對劇烈，但因美國整體經濟仍然穩健，有助穩定投資信心，預期股市將呈現區間走勢，建議投資者逢回加碼風險性資產。

自年初率先回檔的美國科技股，瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，投資人可留意美國科技股庫存調節後的反彈機會，有利多頭延續。另外，物聯網、車用電子、元宇宙、資料中心、5G等結構性需求增長，仍帶領半導體產業下波成長，中長期具吸引力，值得逢低進場佈局或定期定額長期投資。

新興市場首選印度，通膨趨緩、維持高成長經濟展望，內需市場強勁且旺季效應可期。此外，台股則因應綠能意識抬頭，太陽能及重電設備族群需求上升；可關注智慧電網、電動車或車用電子等類股。另看好受惠解封後之消費潮，內需零售通路股過去一、兩年股價備受壓抑，比如超商、飯店、餐飲、觀光等，股價基期偏低亦可布局。

考量2023年若停止升息循環，對債券中長期投資相對有利，加上市場在升息期間震盪，更多資金將流入債市避險。瀚亞投資固定收益部主管周曉蘭認為，短線無法預測殖利率頂部位置與時點，投資人可留意殖利率逢高時分批布局，以息收累積收益，並靜待未來潛在資本利得行情。

瀚亞投資建議，投資人可依據個人風險屬性，選擇券種配置，第四季市場波動且資金動能趨向避險，且考量景氣下行風險，債券配置可先側重公債與投資等級債，逢殖利率走高時布局；或選擇高品質非投資等級債，其收益率佳且基本面不差，適合風險承受度較高者以6個月以上配置積極累積債息；至於中性及保守者，則可鎖定複合債或投資等級債券資產，降低單一債券資產波動風險。