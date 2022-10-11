6年前復興航空內部高層決定不再繼續經營，百順旅行社實際負責人劉信平被起訴，在興航尚未對外公開重大消息前，將其所持有的復興航空股票3419仟股全數賣出，金額1754萬多元，一審將依內線交易罪判刑3年2月，高院更二審判無罪，檢上訴遭最高法院駁回確定。

檢察官起訴指控，劉信平的公司是復興航空公司票務代理業者，2016年11月16日復興航空內部研議解散後，通知各旅行社停航1天的消息，百順旅行社發現復興航空訂位系統鎖死的異常情況，將消息轉知劉，劉馬上賣出復興航空的持股。

台灣高等法院更二審認為，復興航空內部員工之證詞，以及批踢踢實業坊網頁、復興航空澄清新聞稿等資料，可知復興航空停航1天確實影響層面廣大，牽涉人數甚多，消息極有可能快速外流。

合議庭指出，停航1天甚至停業之消息，從2016年11月21日上午開始在業界、旅客、公眾間流傳、討論，不能排除劉男依據市場傳聞，結合自身經驗判斷，決定全數出脫名下復興航空股票之合理可能，劉男的行為不構成內線交易罪，改判無罪，最高法院駁回上訴確定。