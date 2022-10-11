每次遇到地震，民眾關心的不外乎自己是不是「國家級警報邊緣人」，中央氣象局表示，前瞻基礎建設2.0中的「都會區強震預警精進」計畫，將都會區地震警報發布時間由地震後10秒縮短至7秒，而5秒的預警時間可在10年內做到。

根據中央氣象局前瞻基礎建設2.0「都會區強震預警精進計畫」說明， 該計劃以前瞻基礎建設2.0「數位建設-建構開放政府及智慧城鄉服務」計畫之預算辦理，以精進都會區地震預警系統，期於台灣本島與附近海域發生大地震後，在破壞性地震波侵襲前，可提早提供強震警報訊息予都會區民眾進行緊急防震應變。

該計畫將透過擴建井下地震觀測網及開發客製化地震預警系統作業模組，針對都會區地震警報發布時間由地震後10秒縮短至7秒左右，地震預警盲區大小由35公里縮小至25公里左右。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示， 台灣外海過去在沒有海纜之前，預警得35秒才發得出去，等於收到警報時地震都搖完了，不過針對本次的外海地震，警報只用了22.07秒就發出，已有很大的進步。

此外，2020年6月起氣象局就有「10秒島內沿海強震預警系統」，但運作2年來出包很多次，被民眾罵到臭頭，不過這陣子改進很許多，現在的10秒預警也都非常精準。

陳國昌指出，「都會區強震預警計畫」要把預警時間從10秒縮短到7秒，然而7秒仍存在半徑25公里的盲區，但5秒就不會有盲區，因此每年將編列800萬的研究經費由地震學專家團隊，以及AI、大數據的團隊等共同研究如何達到5秒內的預警，有把握10年內可以做到，台灣和日本現在可說是平起平坐了。