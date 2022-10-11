台灣疫情仍在高原期，台大公衛學院教授詹長權表示，今年是新冠災難年，台灣疾病歷史上從來沒有一個像新冠肺炎一樣，短短不到半年讓全國30% 的人口感染、超過1萬名台灣人染疫死亡，極可能躍居2022年台灣第五大死因，痛批目前的防疫指揮系統無法做到「低感染數和低死亡數」的病毒共存目標。

詹長權昨天在臉書表示，2022年是台灣新冠肺炎的災難年，新冠確診總人數是全球第19高，其中Omicron疫情最嚴重，造成大量確診和死亡，全是今年5月初到10月上旬短短160多天內所累積的惡果。

詹長權說，新冠肺炎無疑是百年以來台灣人所經歷的最嚴重的一個傳染性疾病，在台灣的疾病歷史上從來沒有一個疾病像新冠肺炎一樣，短短不到半年時間，讓全國30%的人口感染、超過1萬名台灣人染疫死亡，使新冠肺炎在2022可能攀升到台灣第五大死因，且新冠肺炎死亡數還可能超越國人十大癌症中每一種癌症的死亡數。

詹長權痛批，2022年以來的Omicron疫情顯示，台灣現有的防疫指揮系統和防疫措施，無法將疫情壓制在「低感染數和低死亡數」的可控制狀況下，達到與病毒共存的目標；詹長權說，國家應該有防疫的新思維、新指揮、新系統、新方法來控制這一波殺傷力高且極其令人擔心的新冠肺炎疫情，「蔡總統的新冠肺炎執政遺產是好是壞？就看政府能否端出更有效的防疫政策？能否落實科學正確的防疫措施？來控制Omicron和抵擋未來的新變疫株。」這才是1萬多名新冠死亡者家屬、近700萬感染過新冠的國人，在國慶日最想聽到的總統演說內容。

詹長權更指出，新冠肺炎感染後的副作用的「長新冠症」，可能是未來影響台灣人健康最重要的致病危險因子之一；預估台灣潛在的長新冠症人數可能有150萬例以上，這些為數不少的長新冠症病人的治療、照護需求，恐成台灣健保和公共衛生財務和人力上的重大負擔。