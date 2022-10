日本於10日開放國門,讓不少哈日族摩拳擦掌能前往日本旅遊、血拚。而YouTuber網紅視網膜早先一步踏上日本,昨(10)日他在臉書上分享他的旅遊心得,表示有「1件事」和3年前不一樣了,提醒網友要多加注意。

以《眼球中央電視台》而聲名大噪的網紅視網膜,近日陸續在臉書發文述說旅日心得。昨(10)日他在貼文中提醒要來日本的網友,表示「如果你本身不會日文,請準備好幾句簡單的日文對話。」直言「跟三年前相比,英文目前明顯無法在東京順暢使用。」

視網膜提醒網友去日本該做好準備。(圖/翻攝自視網膜臉書)

視網膜坦言「住了幾間連鎖飯店,櫃檯都不太能使用英文對話,例如我想問我能不能先寄放行李,得到的回應卻是“I can leave my luggage with you .”(要給我他的行李?)」讓他哭笑不得,所以提醒網友「事先做好準備,以備不時之需。」

對此,網友猜測原因可能是「因為疫情,這將近三年的時間,幾乎沒有外國觀光客、還有客人大幅減少的情況下,很多會外語的,像正職的就可能有被調職,約聘、派遣的就可能合約到期就不續約。」同時也熱心建議「可以用Google翻譯」、「用翻譯APP現場翻加一兩句破日文就行了」、「其實有些地方中文反而還比英文通」、「自帶隨身翻譯機。」